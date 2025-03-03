Bandırma Belediye Başkanı Mirza, İftar Öncesi Vatandaşlarla Buluştu

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(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, iftar öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda pide alan vatandaşlarla sohbet etti.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ramazan ayında da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Pazar günü iftar öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda pide alan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mirza, meydanda yürüyen hemşehrileriyle selamlaşarak onları dinledi.

Ayrıca Belediye, iftar çadırında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Başkan Mirza, tüm Bandırmalıları iftar sofralarında buluşmaya ve bu anlamlı ayın bereketini birlikte paylaşmaya davet etti.