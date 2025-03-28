Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Yeşilçomlu Mahallesi'nde İftar Düzenledi - Son Dakika
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Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Yeşilçomlu Mahallesi'nde İftar Düzenledi

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Yeşilçomlu Mahallesi'nde düzenlenen iftarda mahalle sakinleriyle bir araya geldi. İftar sonrası kahve ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini dinledi.

28.03.2025 11:18
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(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Yeşilçomlu Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. Mirza, "Bu güzel buluşmada vatandaşlarımızla paylaştığımız her an çok kıymetliydi. Allah kabul etsin" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve meclis üyeleri, mahalle sakinleriyle bir araya gelmek amacıyla Yeşilçomlu Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. İftarsonrası Başkan Mirza, mahalledeki kahveleri ziyaret ederek, hemşehrileriyle sohbet etti ve onların taleplerini dinledi.

Mirza, iftar sonrasında yaptığı açıklamada, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden memnuniyetini dile getirerek, "İftar sonrasında mahallemizin kahvelerinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bizleri samimiyetle karşılayan hemşehrilerimize ve mahallemizin değerli Muhtarı Sayın Süleyman Öztaş'a gönülden teşekkür ederim. Bu güzel buluşmada vatandaşlarımızla paylaştığımız her an çok kıymetliydi. Allah kabul etsin" dedi.

Başkan Mirza, mahalleye olan desteğini yineledi ve Bandırma halkı ile birlikte her zaman el birliğiyle daha güzel bir şehir inşa etme yolunda ilerleyeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Yeşilçomlu Mahallesi'nde İftar Düzenledi - Son Dakika

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