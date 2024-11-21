Bandırma Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Bandırma Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Bandırma Belediye Başkanı\'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Cumhuriyet öğretmenlerinin toplum üzerindeki önemine vurgu yaptı ve tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

21.11.2024 17:48  Güncelleme: 19:20
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BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı, bağımsız, demokratik ve laik bir toplum yaratma ülküsüne yürekten inanmış bütün Cumhuriyet öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı, bağımsız, demokratik ve laik bir toplum yaratma ülküsüne yürekten inanmış bütün Cumhuriyet öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun…

Ulus ve devlet olarak bugünlere ulaşmamızda en büyük pay, koşullar ne olursa olsun görev anlayışından, Atatürkçü düşünceden ödün vermeden ülkenin her köşesinde özveriyle çalışan, aydınlanma ışığını yorulmadan taşıyan öğretmenlerimizindir.

Çocuk ve gençlerimizi erken yaşlardan başlayarak, demokrasinin kazanımlarıyla tanıştıran, zor koşullar karşısında da, çalışma istek ve kararlılığını yitirmemiş öğretmenlerimiz, toplumumuza her zaman umut aşılamış, toplum bağlarını güçlendirmiş, etik değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunmuş, düşünce dünyamızı zenginleştirmiştir.

Aydınlığın simgesi, toplumun yol göstericisi öğretmenlerimizin, mesleklerinin saygınlığına yaraşır, çağdaş yaşam olanaklarına kavuşturulması, önceliklerimizden biri olmalıdır.

Cumhuriyet öğretmenlerinin, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza ve gençlerimize güven ve yaşama sevinci vererek, Ulusumuzun en büyük kazanımı Cumhuriyet'in değerini bilmelerini, Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinden ayrılmamalarını öğütleyeceklerine yürekten inanıyoruz.

Tüm öğretmenlerimizin üstlendikleri temel görevin bilinciyle özveri ve gururla hizmetlerini sürdüreceklerinden, sorumluluklarını yönlendirmelerden, baskı ve karışmalardan etkilenmeden yerine getireceklerinden kuşku duymuyoruz.

Gerçeği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimsel düşünceyi anlatan, yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olan, doğruluk, dürüstlük ve yardımseverlik gibi insanı ayrıcalıklı kılan öz değerlere ulaşmamızı sağlayan tüm öğretmenlerimize saygı ve gönül borcu duyuyoruz.

Onurlu meslekleriyle her zaman sevgiyle andığımız, saygın kişilikleriyle yüreklerimizde yaşattığımız değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içten duygularla kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bandırma Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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