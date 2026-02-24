Bandırma'ya Yeni Çevre Araçları

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni araç ve ekipmanların hem hizmet kalitesini artıracağı hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağı vurguladı. Mirza, "Bandırma'mız için çalışmaya, doğayı koruyarak hizmet üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Bandırma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürülen çevre düzenleme, bakım ve peyzaj çalışmalarını daha etkin hale getirmek amacıyla dal öğütme makinesi ve elektrikli kamyoneti envanterine kazandırdı. Yeni araç ve ekipman yatırımları ile müdürlüğün sahadaki operasyonel gücünün artırılması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, artan nüfus ve genişleyen yerleşim alanlarıyla birlikte yeşil alan bakımının daha sistematik ve hızlı yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek, yapılan yatırımın uzun vadede hem iş gücü verimliliğini artıracağını hem de kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacağını belirtti.

Dal öğütme makinesi hizmete alındı

Yatırımlar kapsamında belediye envanterine kazandırılan dal öğütme makinesi, budama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan dal, tahta parçaları ve benzeri bitkisel atıkların daha hızlı ve verimli şekilde işlenmesini sağlayacak. Makine ile bitkisel atıkların hacmi önemli ölçüde azaltılacak, atık taşıma maliyetleri düşürülecek, elde edilen öğütülmüş malzeme geri dönüşüm süreçlerinde değerlendirilebilecek.

Elektrikli kamyonet ile çevre dostu ulaşım

Belediye filosuna dahil edilen elektrikli kamyonet ise çevre dostu ve ekonomik yapısıyla dikkati çekiyor. Fosil yakıt tüketimini azaltan araç, özellikle park, bahçe ve saha çalışmalarında aktif olarak kullanılacak. Elektrikli araçların sağladığı avantajlar arasında karbon salınımının azaltılması, yakıt maliyetlerinde tasarruf, daha sessiz çalışma imkanı, daha düşük bakım giderleri yer alıyor.

Mirza, yatırımların yalnızca teknik kapasite artışı anlamına gelmediğini, aynı zamanda çevre bilincinin kurumsal bir anlayışla hayata geçirilmesi anlamı taşıdığını aktararak, "Bandırma'mız için çalışmaya, doğayı koruyarak hizmet üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.