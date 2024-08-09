Bandırma Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Yaşam Alanı'nda Bakım ve Onarım Çalışmaları Yürütüyor

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(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, Kapalı Pazaryeri ve Yaşam Alanı'nda kapsamlı bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Bandırma'da Kapalı Pazaryeri ve Yaşam Alanı'nda yapılan çalışmalar arasında çatı izolasyonunun yenilenmesi, üst kattaki mescitlerin restorasyonu ve zeminin iyileştirilmesi gibi faaliyetler yer alıyor. Çevre düzenlemeleri de devam ederken, otopark alanlarıyla ilgili önlemler alınarak, araç trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Dursun Mirza, çalışmalarla ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet alabilmesi için Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nı elden geçiriyoruz. Eksikliklerin giderilmesi ve bakımların yapılması ile, bu alanın uzun yıllar boyunca güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız" dedi.