Bandırma Belediyesi\'nden Modern Tuvaletler

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(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, Emektar Belediye Binası'nda onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda modern bir görünüme kavuşturulan tuvaletler, vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu.

Bandırma Belediyesi tarafından tarihi dokunun korunarak geleceğe taşınması hedefiyle yapılan restorasyon çalışmaları, ilçenin kültürel mirasını modern bir anlayışla buluşturuyor. Bu çerçevede yenilenen noktalardan biri de Belediye Binası'ndaki tuvaletler oldu. Emektar Belediye Binası'nda bulunan tuvaletler, halkın ücretsiz kullanımına sunuldu. Daha önce yenilenen Emektar Hal'deki tuvaletler gibi, buradaki tuvaletler de yapılan çalışmalarla modern bir görünüme kavuştu.