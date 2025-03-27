Bandırma Belediyesi'nden Şehit Aileleri, Gaziler ve Yakınları Onuruna İftar Programı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna iftar programı düzenledi. Programa, Belediye Başkanı Dursun Mirza da katıldı.

Başkan Mirza, iftar yemeğinde şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Programa Bandırma Belediye Başkan Yardımcıları Niyazi Yeloğlu ve Cemal Adıgüzel'in yanı sıra Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Programda konuşan Mirza, "Bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını ortaya koyan kahramanların emanetine sahip çıkmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.