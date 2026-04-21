Bandırma Belediyesi, İlçe Genelinde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, hem merkez hem de kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Edincik Mahallesi'nde parke taşı onarım ve bakım çalışmaları sürdürülürken, mera ve bahçe yollarında greyder ile düzenleme işlemi gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda; Ömerli Mahallesi'nde barınak yolu tesviyesi, Ziraatli Mahallesi'nde yol tesviyesi, Kurban Pazarı yan yolunda bozuk yolların düzeltilmesi, Bereketli Mahallesi'nde yol iyileştirme çalışmaları, Erikli Mahallesi'nde arazi yollarının düzenlenmesi, Çakılköy Mahallesi'nde arazi yollarının düzenlenmesi ve Sahil Yenice Mahallesi'nde su kanalı yolunun düzenlenmesi çalışmalarının bir kısmı tamamlandı bir kısmı da devam ediyor.

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

Belediye Başkanı Dursun Mirza, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetlere öncelik verdiklerini belirterek, "Hem merkezde hem de kırsal mahallelerimizde ulaşım kalitesini artırmak için ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Daha güvenli ve konforlu yollar için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Bandırma Belediyesi'nin yapılan program doğrultusunda ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol bakım ve düzenleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.