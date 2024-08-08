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(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, Sevgi Yolu'nda kaldırım çalışması ve peyzaj düzenlemesi yapacak.

Bandırma Belediyesi, ilçenin en yoğun kullanılan yürüyüş yollarından biri olan Sevgi Yolu'nu daha ferah ve estetik bir hale getirmek için harekete geçiyor. Sevgi Yolu'nda gerçekleştirilecek çalışmalar ile yaya güvenliğini artırmak ve çevreyi yeşil bir görünüme kavuşturmak hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerle yürüyüş alanları daha geniş ve konforlu hale getirilecek. Faaliyetler kapsamında, eskiyen ve yıpranmış kaldırımlar yenilenecek, yeşil alanlar ve bitki örtüsü düzenlenerek bölgenin daha canlı ve hoş bir görünüme kavuşması sağlanacak.