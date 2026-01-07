Bandırma Belediyesi, Denetimlerini Sürdürüyor

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve esnafın haksız ithamlarla karşı karşıya kalmaması amacıyla tartı kontrol denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, zabıta ekipleriyle birlikte yürütülen denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin düzenli olarak kontrol edildiğini belirtti. Mirza, denetimlerin hem tüketici haklarını korumak hem de kurallara uygun çalışan esnafı güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mirza, "Zabıta ekiplerimizle birlikte 2026 yılında da tartı kontrol denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması, esnafımızın da zan altında kalmaması için sahadayız" dedi.