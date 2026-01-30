Bandırma Belediyesi'nden Kapalı Pazar Yeri'nde Alışveriş Sepeti Kolaylığı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nda artan yoğunluk ve alışveriş taleplerini karşılamak amacıyla, vatandaşların kullanımına sunmak üzere yeni alışveriş sepetleri temin etti.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kapalı Pazar Yeri'nde özellikle yoğun günlerde yaşanan sepet yetersizliğini gidermek amacıyla sepet sayısının artırıldığını belirtti. Mirza, pazar alanının daha düzenli, rahat ve erişilebilir bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ortak kullanım alanlarına ait olan alışveriş sepetlerinin tüm vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Mirza, sepetlerin özenli kullanılmasının önemine dikkati çekti. Mirza, alışveriş sepetlerinin pazar alanı dışına çıkarılmasının hem kullanımda aksamalara hem de kamu zararına yol açtığını hatırlatarak, vatandaşlardan bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, alışveriş sepetlerinin pazar alanı dışına çıkarıldığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağı hatırlatıldı. Uygulamanın, kamu düzeninin korunması ve ortak kullanım bilincinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nın Bandırma için önemli bir sosyal ve ticari alan olduğuna dikkati çeken Mirza, "Vatandaşlarımızın pazardan daha konforlu ve sorunsuz bir şekilde faydalanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bu noktada herkesin ortak alanlara sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, açıklamasının sonunda vatandaşlara anlayışları ve iş birliği için teşekkür ederek, Kapalı Pazar Yeri'nde düzeni ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.