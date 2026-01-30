Bandırma Belediyesi'nden Kapalı Pazar Yeri'nde Alışveriş Sepeti Kolaylığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bandırma Belediyesi'nden Kapalı Pazar Yeri'nde Alışveriş Sepeti Kolaylığı

30.01.2026 14:04  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri'nde artan alışveriş taleplerini karşılamak amacıyla yeni alışveriş sepetleri sağladı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, hizmetin düzenini artırmak ve ortak kullanım bilincini güçlendirmek için sepetlerin özenle kullanılmasını vurguladı.

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nda artan yoğunluk ve alışveriş taleplerini karşılamak amacıyla, vatandaşların kullanımına sunmak üzere yeni alışveriş sepetleri temin etti.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kapalı Pazar Yeri'nde özellikle yoğun günlerde yaşanan sepet yetersizliğini gidermek amacıyla sepet sayısının artırıldığını belirtti. Mirza, pazar alanının daha düzenli, rahat ve erişilebilir bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ortak kullanım alanlarına ait olan alışveriş sepetlerinin tüm vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Mirza, sepetlerin özenli kullanılmasının önemine dikkati çekti. Mirza, alışveriş sepetlerinin pazar alanı dışına çıkarılmasının hem kullanımda aksamalara hem de kamu zararına yol açtığını hatırlatarak, vatandaşlardan bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, alışveriş sepetlerinin pazar alanı dışına çıkarıldığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağı hatırlatıldı. Uygulamanın, kamu düzeninin korunması ve ortak kullanım bilincinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nın Bandırma için önemli bir sosyal ve ticari alan olduğuna dikkati çeken Mirza, "Vatandaşlarımızın pazardan daha konforlu ve sorunsuz bir şekilde faydalanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bu noktada herkesin ortak alanlara sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, açıklamasının sonunda vatandaşlara anlayışları ve iş birliği için teşekkür ederek, Kapalı Pazar Yeri'nde düzeni ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Dursun Mirza, Alışveriş, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma Belediyesi'nden Kapalı Pazar Yeri'nde Alışveriş Sepeti Kolaylığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
İzmir’i fırtına vurdu Tekneler battı İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular

16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
16:15
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı
UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 16:50:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi'nden Kapalı Pazar Yeri'nde Alışveriş Sepeti Kolaylığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.