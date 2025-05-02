Bandırma'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında, "Emeğiyle geçinen, hayatı omuzlarında taşıyan tüm emekçilerimizin yanında olmayı ilke edindik. Daha eşit, daha adil ve daha özgür bir Türkiye'yi birlikte kuracağız" diye konuştu.

Bandırma, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yağmura rağmen yoğun katılımla kutladı. Dün sabah saatlerinde İDO İskelesi önünde bir araya gelen sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, belediye personeli ve vatandaşlar, ellerinde pankartlar ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Mirza, tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Bugün emeğin bayramı. Bugün alın terinin, hakkın, adaletin ve dayanışmanın günü. Bandırma'da emeğin sesi bir kez daha güçlü biçimde yükseldi. Emeğiyle geçinen, hayatı omuzlarında taşıyan tüm emekçilerimizin yanında olmayı ilke edindik. Daha eşit, daha adil ve daha özgür bir Türkiye'yi birlikte kuracağız. Bizler, emeğin ve emekçinin tarafındayız; bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kutlamalar halayla devam etti.