Bandırma'da 19 Mayıs Coşkusu: Kortej Yürüyüşü ve Can Gox Konseri

(BALIKESİR) - Bandırma, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kortej yürüyüşü ve Can Gox konseriyle kutladı. Belediye Başkanı Mirza, "Nice 19 Mayıslarda, hep birlikte, Cumhuriyet'in izinde yürümeye devam edeceğiz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Bandırma'da da büyük bir coşkuya sahne oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği özel günde düzenlenen kortej yürüyüşüne Başkan Mirza ve binlerce vatandaş katıldı. Bandırma sokakları, gençlerin ve halkın Cumhuriyet coşkusuyla renklendi.

Başkan Mirza, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, gençlerimizle birlikte aynı inanç ve kararlılıkla adımlar attık. Laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye idealini yaşatmaya; Cumhuriyetimizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Can Gox sahne aldı

Kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde sahne alan sanatçı Can Gox, performansıyla Bandırmalılara unutulmaz anlar yaşattı.

Mirza, etkinliğe ilişkin, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, sahnede Can Gox'un güçlü yorumuyla, meydanlarda ise gençlerimizin heyecanıyla buluştuk. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; bu özel günde bizlerle aynı coşkuyu paylaşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Nice 19 Mayıslarda, hep birlikte, Cumhuriyet'in izinde yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.