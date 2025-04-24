Bandırma'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bandırma'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bandırma'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Törende çocuklar gösteriler yaparak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

24.04.2025 12:58
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(BALIKESİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bandırma'da da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Bandırma Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi tören ve kutlama programında çocuklar gösteriler yaptı.

Bandırma'da 23 Nisan, Cumhuriyet Meydanı'nda Bandırma Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programla kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli okullardan gelen öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi. Halk oyunları, şiirler, müzik dinletileri ve temsili canlandırmalar, izleyicilere hem gurur hem de mutluluk dolu anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Dursun Mirza da törene katılarak, coşkuya ortak oldu. Törende konuşma yapan Başkan Mirza, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin temelinde yatan en büyük değerlerden biri olan ulusal egemenlik, çocuklarımızın neşesiyle ve halkımızın katılımıyla bugün burada bir kez daha hayat buldu. Bayramlarımızı bayram gibi, büyük bir coşku ve gururla kutlamaya devam ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümünde, Bandırma Kaymakamlığımız tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu ve kutlama programına katıldık. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayramda, birbirinden renkli gösterilerle meydanı dolduran çocuklarımız, yüzümüzde gülümseme, yüreğimizde heyecan bıraktı. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Başkanlık koltuğu çocuklara emanet

Özel günün en renkli anlarından biri de Başkan Mirza, Başkan Yardımcıları Cemal Adıgüzel ve Niyazi Yeloğlu'nun 23 Nisan geleneğini sürdürerek koltuklarını çocuklara devretmesi oldu. Başkanlık görevine Çağan Tok, Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Hulusi Poyraz Kertik ve Ömür Huma Pala getirildi. Minik yöneticiler, Bandırma'nın geleceğine ilişkin düşüncelerini paylaşarak; çevre, eğitim, sosyal alanlar ve oyun parklarıyla ilgili önerilerini dile getirdi. Başkan Mirza, çocukları dikkatle dinleyerek onlara teşekkür etti ve düşüncelerini oldukça değerli bulduğunu söyledi.

Mirza, "Bugün koltuklar, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutladık. Koltuğu devrettiğim Belediye Başkanı Çağan Tok, Başkan Yardımcılarımız Hulusi Poyraz Kertik ve Ömür Huma Pala'nın Bandırma'mıza dair düşüncelerini dinledik, önerilerini aldık. Onlarla ne kadar gurur duysak az. Geleceğimizin aydınlık yüzleri çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, 23 Nisan'larını yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Coşku, "Ulusal Egemenlik Kupası" ile taçlandı

Bandırma Galatasaraylılar Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen "Ulusal Egemenlik Kupası" final maçı da 23 Nisan coşkusunu taçlandırdı.

Mirza, final karşılaşmasını yerinde takip ederek sahada ter döken çocukları yalnız bırakmadı. Etkinlik sonunda sözü alan Mirza, "Bandırma Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği Ulusal Egemenlik Kupası final maçında sahada ter döken tüm yavrularımızı, onları destekleyen öğretmenlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Çocuklarımız için emek veren herkese teşekkür ediyor, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen Bandırma Galatasaraylılar Derneği'ni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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