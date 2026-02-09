Bandırma'nın Öncelikli İhtiyaçları İstişare Toplantısında Ele Alındı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ev sahipliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ yetkililerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

Bandırma Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı istişare toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun'un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

Program öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıda, Bandırma'nın özellikle altyapı başta olmak üzere mevcut ihtiyaçları ve hayata geçirilecek projeler değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ ekipleriyle yapılan görüşmelerde, kent genelinde sürdürülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bandırma'nın beklediği hizmetleri yakından takip ettiklerini belirten Mirza, kentin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Mirza, ziyaretleri ve samimi sohbetleri için Akın ve beraberindekilere teşekkür etti.