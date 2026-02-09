Bandırma'nın Öncelikli İhtiyaçları İstişare Toplantısında Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bandırma'nın Öncelikli İhtiyaçları İstişare Toplantısında Ele Alındı

09.02.2026 17:30  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ yetkilileri, ilçenin altyapı ve diğer öncelikli ihtiyaçları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ev sahipliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ yetkililerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

Bandırma Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı istişare toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun'un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

Program öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıda, Bandırma'nın özellikle altyapı başta olmak üzere mevcut ihtiyaçları ve hayata geçirilecek projeler değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ ekipleriyle yapılan görüşmelerde, kent genelinde sürdürülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bandırma'nın beklediği hizmetleri yakından takip ettiklerini belirten Mirza, kentin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Mirza, ziyaretleri ve samimi sohbetleri için Akın ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Dursun Mirza, Bandırma, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'nın Öncelikli İhtiyaçları İstişare Toplantısında Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:50
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:41:27. #7.11#
SON DAKİKA: Bandırma'nın Öncelikli İhtiyaçları İstişare Toplantısında Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.