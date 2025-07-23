Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Şirinçavuş Mahallesi'ndeki arazilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için 5 arazöz, 6 itfaiye, 5 su ikmal aracı, 1 helikopter ile müdahale ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Bandırma'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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