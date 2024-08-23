Bandırma'da Ayçiçeği Küspesi Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ayçiçeği küspesi depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bandırma Ticaret Borsasına ait deponun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracı ile bir su tankeri ile alevlere müdahale etti.

Depoda hasara yol açan yangını kontrol altına alınan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.