Bandırma'da Ayçiçeği Küspesi Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bandırma'da Ayçiçeği Küspesi Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ticaret Borsasına ait deponun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

23.08.2024 16:16
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ayçiçeği küspesi depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bandırma Ticaret Borsasına ait deponun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracı ile bir su tankeri ile alevlere müdahale etti.

Depoda hasara yol açan yangını kontrol altına alınan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

Bandırma, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da Ayçiçeği Küspesi Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Ayçiçeği Küspesi Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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