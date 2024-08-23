Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ayçiçeği küspesi depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bandırma Ticaret Borsasına ait deponun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracı ile bir su tankeri ile alevlere müdahale etti.
Depoda hasara yol açan yangını kontrol altına alınan ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bandırma'da Ayçiçeği Küspesi Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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