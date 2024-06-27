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Bandırma'da çöp dağları temizleniyor

BALIKESİR - Balıesir'in Bandırma ilçesinde, gayri meşru kaçak moloz ve çöp dökme alanı olarak kullanılan alanın temizlik çalışması başladı.

Bandırma, Levent Mahallesi ile Dutliman Mahallesine giden 228. Sokak üzerine dökülen kaçak moloz ve çöpler Balıkesir Büyükşehir ve Bandırma Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa müdahalesiyle kaldırılıyor. Eti Maden İşletmelerinin şlam atık alanı olarak kullandığı ancak söz verildiği halde rehabilitasyon çalışmalarına başlanmadan vahşi depolamaya devam edildiği mevkide iki mahalleyi buluşturan anayola kaçak dökülen moloz ve çöplerle birlikte tam anlamıyla bir çevre felaketi dağ gibi büyümeye devam ediyor.

Vatandaşların Şlam Yolu olarak tanımladığı geçiş yolu üzerinde kontrolsüzce kaçak olarak dökülen molozların ve çöplerin oluşturduğu olumsuzluklar çok sayıda şikayete konu olurken ekipler çok sayıda kamyon ve iş makinası ve ekiplerin yoğun çabaları ile moloz ve evsel atıklar bertaraf ediliyor. Edinilen bilgilere göre sürdürülecek temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarından sonra mevcut alanda yeniden çöp ve moloz dökülmesini engelleyici ve caydırıcı yasal tedbirlerin kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edildi.

Levent Mahalle Muhtarı Netice Yalın "Mahallemiz sınırları içerinde bulunan yolumuz geçtiğimiz kış ayında da temizlenmişti. Muhtar olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyet ettiğim sırada bu sıkıntıyı yazılı olarak bildirdim. İlgili birimler gelerek ivedilikle moloz ve çöpleri kaldırmaya başladı. Dilerim ki, vatandaşlarımız orayı kirletmez. Orası çöplük değil. Bizlerin yaşam alanlarıdır. Dutliman Yolu üzerinde de yaşayan ailelerimiz var ve onlarında sağlıklı yaşamaya hakları var. Vatandaşlarımızın böyle çevreye çok fazla zarar vermemelerini rica ediyorum. çevremizi ne kadar temiz tutuarsak o kadar toplum olarak sağlıklı oluruz"dedi.