Bandırma'da çöp dağları temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bandırma'da çöp dağları temizleniyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, gayri meşru kaçak moloz ve çöp dökme alanı olarak kullanılan alanın temizlik çalışması başladı. Bandırma, Levent Mahallesi ile Dutliman Mahallesine giden 228. Sokak üzerine dökülen kaçak moloz ve çöpler Balıkesir Büyükşehir ve Bandırma Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa müdahalesiyle kaldırılıyor.

27.06.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da çöp dağları temizleniyor

BALIKESİR - Balıesir'in Bandırma ilçesinde, gayri meşru kaçak moloz ve çöp dökme alanı olarak kullanılan alanın temizlik çalışması başladı.

Bandırma, Levent Mahallesi ile Dutliman Mahallesine giden 228. Sokak üzerine dökülen kaçak moloz ve çöpler Balıkesir Büyükşehir ve Bandırma Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa müdahalesiyle kaldırılıyor. Eti Maden İşletmelerinin şlam atık alanı olarak kullandığı ancak söz verildiği halde rehabilitasyon çalışmalarına başlanmadan vahşi depolamaya devam edildiği mevkide iki mahalleyi buluşturan anayola kaçak dökülen moloz ve çöplerle birlikte tam anlamıyla bir çevre felaketi dağ gibi büyümeye devam ediyor.

Vatandaşların Şlam Yolu olarak tanımladığı geçiş yolu üzerinde kontrolsüzce kaçak olarak dökülen molozların ve çöplerin oluşturduğu olumsuzluklar çok sayıda şikayete konu olurken ekipler çok sayıda kamyon ve iş makinası ve ekiplerin yoğun çabaları ile moloz ve evsel atıklar bertaraf ediliyor. Edinilen bilgilere göre sürdürülecek temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarından sonra mevcut alanda yeniden çöp ve moloz dökülmesini engelleyici ve caydırıcı yasal tedbirlerin kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edildi.

Levent Mahalle Muhtarı Netice Yalın "Mahallemiz sınırları içerinde bulunan yolumuz geçtiğimiz kış ayında da temizlenmişti. Muhtar olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyet ettiğim sırada bu sıkıntıyı yazılı olarak bildirdim. İlgili birimler gelerek ivedilikle moloz ve çöpleri kaldırmaya başladı. Dilerim ki, vatandaşlarımız orayı kirletmez. Orası çöplük değil. Bizlerin yaşam alanlarıdır. Dutliman Yolu üzerinde de yaşayan ailelerimiz var ve onlarında sağlıklı yaşamaya hakları var. Vatandaşlarımızın böyle çevreye çok fazla zarar vermemelerini rica ediyorum. çevremizi ne kadar temiz tutuarsak o kadar toplum olarak sağlıklı oluruz"dedi.

Kaynak: İHA

Bandırma Belediyesi, Balıkesir, Bandırma, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da çöp dağları temizleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma'da çöp dağları temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement