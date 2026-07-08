Bandırma Belediyesi, İlçedeki Çöp Konteynerlerini Yeniliyor

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde temizlik altyapısını güçlendirmek ve daha hijyenik bir çevre sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçedeki çöp konteynerlerinin yenilendiğini ve ihtiyaç duyulan noktalara yeni konteynerler kazandırıldığını söyledi.

Şehrin estetiğini korumak ve çevre sağlığını güvence altına almak için eskiyen ekipmanlar tek tek tespit ediliyor. Zamanla yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan mevcut çöp konteynerleri, ekipler tarafından yenileriyle değiştiriliyor. Böylece hem koku ve kirliliğin önüne geçiliyor hem de cadde ve sokaklar daha temiz bir görünüme kavuşuyor.

İHTİYAÇ DUYULAN MAHALLELERE YANİ TAKVİYE

Çalışmalar sadece eskilerin değişimiyle sınırlı kalmıyor. Nüfus yoğunluğunun arttığı ve ihtiyaç duyulan mahallelerde de yeni konteyner konumlandırma işlemleri eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni konteynerlar almaya ve eskileri değiştirmeye devam ediyoruz. Kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yenileriyle değiştiriyor, ihtiyaç duyulan mahallelerimize yeni konteynerler kazandırıyoruz" dedi.