Bandırma'da Dayanışma Gecesi

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza , Alevi Kültür Dernekleri Bandırma Şubesi'nin düzenlediği Dayanışma Gecesi'ne katıldı. Etkinliğin, toplumsal barış ve kardeşlik iradesine katkı sağladığını belirten Mirza, "Alevi kültürünün ve değerlerinin yaşatıldığı bu gece, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, halklarımız arasında sevgi, saygı ve hoşgörüyü pekiştiren önemli bir buluşmadır" dedi.

Başkan Mirza, Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu ve meclis üyeleri ile birlikte Alevi Kültür Dernekleri Bandırma Şubesi'nin düzenlediği Dayanışma Gecesi'ne katıldı. Mirza, toplumsal barış, kardeşlik ve birlikte yaşama iradesinin güçlenmesine katkı sunan etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Mirza, Dayanışma Gecesi'ne katılan CHP Milletvekili Serkan Sarı'ya, CHP Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Hakverdi'ye, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengülü Yılmaz'a, Bandırma Alevi Kültür Derneği Başkanı Hasan Sönmez ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Geceyi organize eden Alevi Kültür Dernekleri Bandırma Şubesi'nin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Mirza, "Alevi kültürünün ve değerlerinin yaşatıldığı bu gece, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, halklarımız arasında sevgi, saygı ve hoşgörüyü pekiştiren önemli bir buluşmadır. Bu geceye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.