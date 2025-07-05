Bandırma\'da Enstitü Çatısında Yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Doğan Pınar Mahallesinde bulunan enstitünün idari binasının çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle binanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonrası idari binanın çatısında zarar oluştu.
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