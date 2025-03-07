Bandırma'da Kadın Emekçiler 8 Mart İçin Grev Yaptı

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi'nde çalışan DİSK Genel-İş Sendikası üyesi kadın emekçiler, DİSK Şube Baş Temsilcisi Nilay Türkmen öncülüğünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında grev yaptı. Kadın emekçilerin eşitlik ve adalet taleplerini dile getirdiği greve, Belediye Başkanı Dursun Mirza da destek verdi.

Bandırma Belediyesi'nde çalışan DİSK Genel-İş Sendikası üyesi kadın emekçiler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında iş bıraktı. Belediye önünde gerçekleşen programa Başkan Dursun Mirza, Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, Meclis Üyeleri Sami Türkmen, Betül Agen Eraslan, Elif Didem Çidem, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kadınlar, çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekerek, eşit işe eşit ücret, sosyal hakların genişletilmesi ve daha iyi çalışma koşulları taleplerini dile getirdi.

"Kadınların haklı mücadelesine destek vermek bir tercih değil, bir sorumluluktur"

Başkan Mirza, kadın emeğinin önemine vurgu yaparak, "Bandırma Belediyesi olarak her zaman emeğin, emekçinin yanında olduk. Kadınların haklı mücadelesine destek vermek bir tercih değil, bir sorumluluktur. Kadınların eşit ve adil şartlarda çalıştığı bir dünya için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Grev sırasında yapılan açıklamalarda, kadın emekçilerin yalnızca 8 Mart'ta değil, yılın her günü haklarını savunmaya devam edecekleri vurgulandı. Bandırma'da kadın dayanışmasının güçlü bir şekilde sürdüğü belirtilerek, kadın emeğine sahip çıkan herkesin mücadelenin bir parçası olması gerektiği ifade edildi.