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Bandırma'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bandırma'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 8 kişi yaralandı

Bandırma'da hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bandırma\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 8 kişi yaralandı
13.12.2023 - 21:21,
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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada, kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bandırma- Erdek yolu Düzler mevkisinde meydana geldi. Bandırma'dan Erdek istikametine seyir halinde olan 26 AAY 671 plakalı otomobil, sürücüsünün yaptığı hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen 03 F 1265 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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