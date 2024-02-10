Bandırma\'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

R.U. idaresindeki 10 ADL 592 plakalı kamyonet, 600 Evler Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sokak'ta geri gelirken 72 yaşındaki yaya N.A'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan N.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.A, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü R.U. ise polislerce gözaltına alındı.