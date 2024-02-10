Bandırma'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bandırma'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bandırma\'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, R.U. idaresindeki kamyonet, geri gelirken 72 yaşındaki yaya N.A'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan N.A. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü R.U. ise gözaltına alındı.

10.02.2024 21:55
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

R.U. idaresindeki 10 ADL 592 plakalı kamyonet, 600 Evler Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sokak'ta geri gelirken 72 yaşındaki yaya N.A'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan N.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.A, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü R.U. ise polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Balıkesir, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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