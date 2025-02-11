Bandırma'da Sevgililer Günü Alışveriş Günleri Başladı

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(BALIKESİR)- Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen 'Sevgililer Günü Alışveriş Günleri' etkinliği başladı. Üretici kadınların el emeği ürünlerini halkla buluşturan etkinlik, belirlenen tarihler boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Sevgililer Günü Alışveriş Günleri etkinliği, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın katılımıyla başladı. Etkinlik boyunca ziyaretçiler, el işi ürünlerden yöresel lezzetlere kadar birçok farklı ürünü inceleme ve satın alma fırsatı bulacak. Etkinlik, yerel üretimi desteklemeyi ve kadın üretimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasını destekleyen organizasyonların önemine değinen Başkan Mirza, "Kadın emeğini ve yerel üretimi teşvik eden her çalışmanın yanındayız. Üreten, emek veren tüm kadınlarımızı tebrik ediyor, dayanışma ve paylaşımı artıran bu güzel etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sevgililer Günü Alışveriş Günleri etkinliği, belirlenen tarihler boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.