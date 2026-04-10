Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yılı Nedeniyle Düzenlenen Törene Katıldı

Bandırma'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Dursun Mirza, protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda, emniyet teşkilatının toplum huzuru ve güvenliğindeki rolüne vurgu yapıldı.

Başkan Mirza, Bandırma'da görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek, "Bandırma'da her konuda gösterdikleri duyarlılık için Emniyet Müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, amirlerimize ve memurlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan emniyet mensuplarımıza minnettarız" dedi. Mirza ayrıca görevleri başında hayatını kaybeden polisleri de andı.