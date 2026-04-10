Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yılı Nedeniyle Düzenlenen Törene Katıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 14:34  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine Belediye Başkanı Dursun Mirza ve protokol üyeleri katıldı. Törende emniyet mensuplarının toplum güvenliğindeki önemi vurgulandı.

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

Bandırma'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Dursun Mirza, protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda, emniyet teşkilatının toplum huzuru ve güvenliğindeki rolüne vurgu yapıldı.

Başkan Mirza, Bandırma'da görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek, "Bandırma'da her konuda gösterdikleri duyarlılık için Emniyet Müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, amirlerimize ve memurlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan emniyet mensuplarımıza minnettarız" dedi. Mirza ayrıca görevleri başında hayatını kaybeden polisleri de andı.

Kaynak: ANKA

Dursun Mirza, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:21:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.