Bandırma'da Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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(BANDIRMA)- Bandırma Belediyesi, ilçede üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bu çalışmalar sadece bugün değil, geleceğe yönelik güçlü bir Bandırma inşa etme hedefimizin bir parçasıdır" dedi.

Bandırma Belediyesi, kent genelindeki saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Hal Caddesi ile Bandırma Anadolu Lisesi yan yolu üzerindeki parke taşı döşeme faaliyetleri tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Paşakent Mahallesi Erdek Caddesi'nde asfalt bakım ve onarım işlemleri tamamlandı, yol güvenliği ve konforu artırıldı.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla hem vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hem de ilçenin estetik görünümünü iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye yetkilileri, tüm çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızla cevap vermeye ve Bandırma'nın çehresini güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalar sadece bugün değil, geleceğe yönelik güçlü bir Bandırma inşa etme hedefimizin bir parçasıdır" diye konuştu.