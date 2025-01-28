Bandırma\'da Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 2 araç ve 6 personelle müdahale etti.

Yangında, aynı apartmanda ikamet eden ve dumandan etkilendiği belirlenen 58 yaşındaki Cengiz Arı, sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Arı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu arada yangına müdahale eden itfaiye eri Hüsnü Bozdağ da 3. kattan düşerek yaralandı. Bozdağ, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.