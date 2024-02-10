Bandırma'da yol kenarında çökme: 3 metrelik çukur oluştu - Son Dakika
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Bandırma'da yol kenarında çökme: 3 metrelik çukur oluştu

Bandırma\'da yol kenarında çökme: 3 metrelik çukur oluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri ve yaşam alanının yanındaki yolun kaldırım tarafında çökme meydana geldi. Çökme sonucunda 3 metre derinliğinde ve 10 metre genişliğinde bir çukur oluştu. Cumartesi günleri kurulan pazar sebebiyle bölgede yoğun yaya trafiği olmasına rağmen çökme anında hiç kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi. Bandırma Belediyesi ekipleri, yol etrafına bariyer çekerek önlem aldı.

10.02.2024 19:09
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yol kenarındaki kaldırımın çökmesiyle yaklaşık 3 metrelik çukur oluştu.

İhsaniye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri ve yaşam alanının yanındaki yolun kaldırım tarafında çökme meydana geldi.

Çökmeyle beraber 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu.

Cumartesi günleri kurulan pazar sebebiyle bölgede yoğun yaya trafiği olmasına rağmen çökme anında buradan hiç kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi.

Bandırma Belediyesi ekipleri yol etrafına bariyer çekerek önlem aldı.

Kaynak: AA

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