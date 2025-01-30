Bandırma'da Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bandırma'da Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde yol yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 100. Yıl, İhsaniye ve 17 Eylül Mahalleleri'nde asfaltlama işlemleri yapıyor. Ayrıca Edincik Mahallesi'nde de bozulan yollar parke taşı ile yenileniyor.

30.01.2025 09:52  Güncelleme: 11:15
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(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yenileme ve bakım çalışmalarına, 100. Yıl Mahallesi, İhsaniye Mahallesi ve 17 Eylül Mahallesi'nin belirli noktalarında devam ediyor.

Bandırma Belediyesi, yol yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 100. Yıl Mahallesi, İhsaniye Mahallesi ve 17 Eylül Mahallesi'nin belirli noktalarında asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, bozuk ve deforme olmuş yollar sıcak asfalt ile yenileniyor. Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program dahilinde asfaltlama işlemlerini  tamamlayarak, yolları kısa sürede kullanıma açmayı hedefliyor.

Yol çalışmaları kapsamında ayrıca Edincik Mahallesi Edincik İlkokulu önünde bozulan yol da parke taşı döşenerek yenilendi.

Kaynak: ANKA

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