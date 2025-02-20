Bandırma Kadın Oyunları Festivali'nde 'Fok Derisi Kavuşma' Gösterimi

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(BALIKESİR) - Bandırma Kadın Oyunları Festivali'nin üçüncü gününde "Fok Derisi Kavuşma" oyunu sanatseverlerle buluştu.

Bandırma Kadın Oyunları Festivali, üçüncü gününde de sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu ve Meclis üyesi Elif Didem Çidem'in de katılım gösterdiği etkinlikte, kadın hikayelerini merkeze alan "Fok Derisi Kavuşma" oyunu etkileyici anlatımıyla izleyicilerden beğeni topladı.