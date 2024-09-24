Bandırma Kitap Günleri'nde Yazarlar ve Sinema Buluşması - Son Dakika
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Bandırma Kitap Günleri'nde Yazarlar ve Sinema Buluşması

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen Bandırma Kitap Günleri etkinliğinde yazar İbrahim Köse, Eyüp Uğurlu ve Sevil Kar, kitapseverlerle buluştu. Etkinlikte 'Kuvayi Milliye: Kuruluştan Son Kurşuna' filmi gösterildi ve yazar Şebnem Burcuoğlu'nun söyleşileri yapıldı.

24.09.2024 12:14
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(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen Bandırma Kitap Günleri devam ediyor. Etkinliklerin üçüncü gününde İbrahim Köse, Eyüp Uğurlu, Sevil Kar ve sunucu Merve Yıldırım, Bandırmalı kitapseverlerle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Nazım Hikmet'in eserinden uyarlanan "Kuvayi Milliye: Kuruluştan Son Kurşuna" adlı filmi, izleyicilerle buluşturuldu. Yazar Şebnem Burcuoğlu da söyleşileriyle etkinliğe renk kattı.

"Geleceği de aydınlatan bir meşale olacak"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, oraganizasyonun üçüncü gününde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bandırma Kitap Günleri, şehrimizin kültür hayatını zenginleştirmek ve gençlerimize okumayı sevdirmek adına düzenlediğimiz en değerli etkinliklerden biridir. Bu yıl, birbirinden değerli yazarlarımız ve konuşmacılarımızla bu buluşmayı daha da anlamlı kıldık. Katılımcılarımıza ve bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bandırma, kültür ve sanat alanında her zaman ilerlemeye devam edecek. Kitap Günleri, sadece bugünü değil, geleceği de aydınlatan bir meşale olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bandırma Kitap Günleri'nde Yazarlar ve Sinema Buluşması - Son Dakika

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