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Bandırma'nın 100 yıllık tarihi helvacısı

Bandırma'da İstiklal Gazisi'nin kurduğu helvacı, bir asırdır üretime devam ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 1916 yılında faaliyete giren "Hasan Çavuş Helvacısı" İstiklal Madalyası sahibi ilk kurucusundan bu yana aynı gelenekle üretime devam ediyor.

Bandırma'da 108 yıldır aynı gelenekle üretime devam eden "Hasan Çavuş Helvacısı," İstiklal Madalyası sahibi ilk kurucusunun tarifine sadık şekilde, nesilden nesile aktarılan lezzetiyle dikkat çekiyor. İşletmenin 3. kuşak temsilcisi Hasan Argüden, dedesinden miras kalan bu mesleği sürdürüyor ve oğluna devretmeye hazırlanıyor. Yüz yılı aşkın süredir değişmeyen tariflerle hazırlanan helva, Bandırma halkının vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Hasan Argüden, yaklaşık 40 senedir mesleği devam ettirdiğini ifade ederek, "Dedemizden kalan mesleği yapıyoruz. Dedemiz İstiklal Gazisi'dir. Onun sayesinde bu mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Onun sayesinde ekmek yiyoruz. Müşterilerimiz memnun. En güzel kaliteli ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Helva çok faydalı bir besin," dedi.

Bundan 110 yıl önce, İstiklal Savaşı'ndan sonra dedesine İstiklal Madalyası verildiğini dile getiren Hasan Argüden, "Dedem subay olmak istemediği için helvacılık mesleğini tercih etmiş. O zamanlar Bandırma'da bir çarşı falan yokmuş, barakaymış her taraf. Bu dükkanları belediye tahsis etmiş. Kullandığımız malzemeler biraz farklı. Herhangi bir katkı malzemesi kullanmıyoruz. Şubelik vermiyorum, dükkanda satmaya gayret ediyorum," diye konuşmasına devam etti.

Hasan Argüden, "Bu iş dedemden amcama intikal ediyor. Ben 3. kuşağım. Bu işi oğlum yapacak bundan sonra, o da 4. Kuşak olacak. Hala eski usulle helva yapıyoruz. Bandırma halkı da bizi seviyor, sayıyor. Daha da devam edecek, tabi buna oğlum karar verecek," sözleriyle konuşmasını noktaladı.