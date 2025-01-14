Bandırma\'nın İmar Planları Onaylandı

Güncel

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşimini gerçekleştirdik. Bandırmamız için büyük önem taşıyan 1/5000'lik planların ilk etabı onaylandı. 'Her şey çok güzel olacak' dedik ve oluyor" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde ilçenin geleceğini yakından ilgilendiren 1/5000 ölçekli nazım imar planları ele alınmış ve meclis üyelerinin oy birliğiyle planların İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havalesi kararlaştırılmıştı. Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde Bandırma'nın 1/5000 ölçekli imar planlarının ilk etabı oy çokluğuyla onaylandı.

Başkan Mirza, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşimini gerçekleştirdik. Bandırmamız için büyük önem taşıyan 1/5000'lik planların ilk etabı onaylandı. Kentimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. 'Her şey çok güzel olacak' dedik ve oluyor" diye konuştu.