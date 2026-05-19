Bandırma Vapuru Müzesi Ziyaretçi Akını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırma Vapuru Müzesi Ziyaretçi Akını

19.05.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Gemi Müzesi, her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor ve büyük ilgi görüyor.

BANDIRMA Vapuru'nun bire bir ölçülerde inşa edilen müzesi, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Vatandaşlar, müzeyi çok beğendiklerini ve tekrar geleceklerini söyledi.

Bandırma Vapuru'nun bire bir replikası olarak inşa edilen Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle müzeyi ziyaret edenlerin sayısı arttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, 'Milli Mücadele' ruhunu yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. 2001'de yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da hizmete giren müzede, vapurun orijinaline sadık kalınarak yapılan canlandırmalar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Müzede, Mustafa Kemal Paşa ve kurmayların toplantı halindeki bal mumu heykelleri yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolculuğunu geçirdiği odada, döneme ait ceviz ağacından masa, sandalyeler ve 110 yıllık ceylan derisi üzerine çizilmiş Karadeniz haritası sergileniyor. Aynı odada bulunan ve Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı saat olan 08.00'i gösteren pirinç saat de dikkat çekiyor. Geminin kaptan köşkünde ise kaptan İsmail Hakkı Durusu, ikinci kaptan Tahsin Kaptan ve şifre katibinin canlandırmaları görülüyor. Geminin alt katında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatağı, radyosu ve Milli Mücadele'yi anlatan fotoğraf sergisi ile özel eşyaları ve kıyafetleri yer alıyor. Bandırma Gemi Müzesi haftanın 7 günü, saat 08.00'den akşam 19.00'a kadar ziyaretçi ağırlıyor.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar çok beğendiklerini, tekrar geleceklerini ve kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma Vapuru Müzesi Ziyaretçi Akını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını
Nijerya’da silahlı saldırı: 11 ölü Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 21:49:25. #7.13#
SON DAKİKA: Bandırma Vapuru Müzesi Ziyaretçi Akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.