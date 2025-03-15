Bangkok'ta Otoyol Köprüsü Çöktü: 5 Ölü, 24 Yaralı

BANGKOK, 15 Mart (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaatı devam eden bir otoyol köprüsünün beton kirişinin çökmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 24 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer cumartesi günü yaptıkları açıklamada, olayın yerel saatle 01.48'te Rama II Yolu yakınlarında, işçilerin kirişin üzerine çimento döktüğü sırada meydana geldiğini belirtti.

Halen kayıp olan iki kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.

Yerel medyaya göre bir trafik yetkilisi, kazanın nedeninin işçilerin aşırı çimento dökmesi sonucu kirişin çatlayıp kırılması olduğunu belirtti.

Yetkililer kazanın yakınlarındaki yolun geçici olarak kapatıldığını ve çökmenin nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini duyurdu.