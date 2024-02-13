Bangladeş, Arakan\'daki çatışmalar nedeniyle diplomatlarını tahliye ediyor

Bangladeş, Myanmar'ın Arakan eyaletinde askeri yönetim ve silahlı isyancılar arasındaki yoğun çatışmalar nedeniyle diplomatlarını ülkeden tahliye etmeye başladığını bildirdi.
Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, başkent Dakka'da basına yaptığı açıklamada, "Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Sittwe kentinde bulunan Bangladeş Konsolosluğu mensubu diplomatların tahliye süreci başladı." dedi.
Mahmud, diplomatların, Arakan'daki çatışmaların güvenlik riski oluşturması nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.
Bangladeş'e sığınan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman bulunduğunu kaydeden Mahmud, özellikle Cox's Bazar bölgesinde karşılaşılan pek çok sorun dolayısıyla daha fazla sığınmacı kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.
Myanmar'dan Bangladeş'e sığınanlar
Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 4 Şubat'tan bu yana, sınırdan çoğu polis ve asker 300'den fazla kişi Bangladeş'e sığınmıştı.
Myanmar'dan atılan bir havan mermisinin Bangladeş'te 2 kişinin ölümüne neden olması üzerine Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı
"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.
Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait askeri kampı ele geçirmişti.
Budist Arakan Ordusunun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmış, Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.
Budist Arakan Ordusunun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.
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