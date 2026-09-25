Bangladeş Başbakanı Rahman, BM'de Filistin'e destek verip Arakanlılara çağrı yaptı - Son Dakika
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Bangladeş Başbakanı Rahman, BM'de Filistin'e destek verip Arakanlılara çağrı yaptı

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Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, BM Genel Kurulu'nda Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkına desteğini yineledi. Rahman, dokuz yılı aşkın süredir 1,2 milyondan fazla Arakanlıya ev sahipliği yapan ülkesinin Myanmar'a güvenli dönüş için BM'den çözüm beklediğini söyledi.

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Filistin halkının kendi kaderini tayin ve bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkını desteklediklerini söyledi.

Rahman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitap etti.

Bangladeş halkının, özgürlük arayışındaki Filistin halkının içinde bulunduğu durumdan derin endişe duymaya devam ettiğini belirten Rahman, "Bangladeş, kendi kaderini tayin hakkı ve bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkı dahil olmak üzere Filistin halkının meşru taleplerine verdiği sarsılmaz desteği bir kez daha teyit ediyor." dedi.

Arakanlılara kalıcı çözüm çağrısı

Rahman, Bangladeş'in dokuz yılı aşkın süredir Myanmar'dan zorla yerinden edilmiş 1,2 milyondan fazla Arakanlıya ev sahipliği yaptığına işaret ederek bunun ülkenin kaynakları, çevresi, güvenliği ve yerel toplulukları üzerinde büyük baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bangladeş'in, Arakanlılar meselesinin kaynağının ve kökeninin Myanmar'da olduğuna, dolayısıyla çözümünün de orada bulunduğuna inandığını ileri süren Rahman, "Bu soruna tek çözüm, yerinden edilmiş Arakanlıların vatanları Myanmar'a erken ve güvenli bir şekilde dönüşüdür." ifadesini kullandı.

Arakanlılara yönelik kalıcı çözüm için BM ve uluslararası toplumdan kararlı ve etkili destek beklediklerini belirten Rahman, "Aynı zamanda, yerinden edilmiş Rohingya halkı kendi ülkeleri Myanmar'a geri gönderilene kadar Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, bu kişilere yönelik hayat kurtarıcı yardım programlarını sürdürme çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Rahman, uluslararası toplumun yerinden edilmiş Arakanlılar için adaleti sağlayamaması halinde bunun yakın gelecekte bir insani krize dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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