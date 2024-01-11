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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina 5. kez göreve başladı - Son Dakika
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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina 5. kez göreve başladı

Bangladeş'te Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği partisi, yapılan 12. genel seçimde büyük çoğunluk elde ederek iktidar oldu. Şeyh Hasina, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleşen yemin töreniyle 5. kez başbakan olarak göreve başladı. Yeni kabineyle birlikte ülkeyi yönetecek olan Şeyh Hasina'nın partisi, ana muhalefetin boykot ettiği seçimlerde Meclis'teki çoğunluğu elde etmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina 5. kez göreve başladı
11.01.2024 - 18:25,  Güncelleme: 18:27
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Bangladeş'te Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki iktidar partisi Avami Birliği'nin 7 Ocak'ta yapılan 12. genel seçimi kazanmasının ardından Şeyh Hasina, 5. kez başbakan olarak yemin ederek göreve başladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'in katılımıyla Başkanlık konutunda yemin töreni düzenlendi.

Avami Birliği partisinin seçimlerde Meclis'teki koltukların büyük çoğunluğunu kazanmasının ardından Şeyh Hasina, Başbakan olarak yemin ederek göreve başladı.

Ülkede 5. kez başbakanlık görevini üstlenen Şeyh Hasina, 37 bakan ve bakan yardımcılarından oluşan yeni kabineye başkanlık edecek.

Bangladeş'te 12. genel seçim

Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki iktidar partisi Avami Birliği, 7 Ocak'ta yapılan 12. genel seçimde Meclis'teki 298 koltuktan 222'sini kazanmış, bağımsız adaylar 62 koltuğun sahibi olmuştu.

Şeyh Hasina'nın liderliğindeki Avami Birliği partisinin adaylarının katıldığı 12. genel seçimi, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi boykot etmişti.

Kaynak: AA
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