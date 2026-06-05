Bangladeş'ten Türkiye'ye Önemli Ortak Vurgusu - Son Dakika
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Bangladeş'ten Türkiye'ye Önemli Ortak Vurgusu

05.06.2026 10:48
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Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman, Türkiye'nin BM Genel Kurul başkanlığı adaylıklarını desteklediğini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğini övdü ve Rohingya krizinde Türkiye'nin desteğine dikkat çekti.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, "Türkiye son derece önemli bir ortak. Bangladeş'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul başkanlığı ile ilgili olarak adaylığını destekleyen çok önemli bir ortak." dedi.

Rahman, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri bakanı olarak ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığını hatırlatan Rahman, bugün de mevkidaşı Fidan'la karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde bir araya geldiklerini belirtti.

Gerçekleştirdikleri toplantıların Bangladeş ve Türkiye arasındaki uzun dostluğu temsil ettiğini kaydeden Rahman, Fidan'ın ziyaretini önemli bulduklarını aktardı.

Rahman, ülkesinde düzenlenen parlamento seçimlerine gözlemci gönderdiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

"Türkiye son derece önemli bir ortak. Bangladeş'in BM Genel Kurul başkanlığı ile ilgili olarak adaylığını destekleyen çok önemli bir ortak." diyen Rahman, bu konuda Türkiye'nin verdiği desteği unutmayacaklarını dile getirdi.

Rahman, küresel sınamalar karşısında çok taraflı işbirliğinin son derece önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Fidan'ın ziyaretinin Bangladeş-Türkiye ilişkileri açısından önemli bir döneme denk geldiğini belirten Rahman, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklığı daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Rahman, görüşmede Fidan'a, Türk yatırımcıların Bangladeş'teki çeşitli özel ekonomik bölgelerde yatırım imkanlarından yararlanabileceklerini ifade ettiğini aktardı.

Bangladeş'in karşı karşıya olduğu en önemli insani ve diplomatik sınamalardan birinin Rohingya krizi olduğunu vurgulayan Rahman, bu konuda daha önce önemli görevler üstlendiğini ve sorunun boyutları ile vahametini yakından bildiğini belirtti.

Rahman, BM Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinin ardından yaptığı kabul konuşmasında da Rohingya meselesini yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Rohingya krizinde üstlendiği rolü takdir ettiğini dile getiren Rahman, Ankara'nın insani yardım ve diplomatik destek konusunda krizin başlangıcından bu yana Bangladeş'in yanında olduğuna işaret etti.

Fidan'ın ziyaret kapsamında Rohingya kamplarını da ziyaret edeceğini hatırlatan Rahman, Türk hastanesinin kamplardaki en önemli destek mekanizmalarından biri olduğunu, Türkiye'nin krizin çözümüne yönelik bölgesel ve uluslararası girişimlere de katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'ten Türkiye'ye Önemli Ortak Vurgusu - Son Dakika

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