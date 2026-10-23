Bangladeş hükümeti, yıldırım ölümlerine karşı palmiye kampanyası başlattı - Son Dakika
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Bangladeş hükümeti, yıldırım ölümlerine karşı palmiye kampanyası başlattı

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Bangladeş hükümeti, yıldırım ölümlerine karşı palmiye kampanyası başlattı
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Bangladeş Afet Yönetimi Bakanı Asadul Habib Dulu, kuzeyde Palmyra tohumlarını ekerek yıldırım ölümlerine karşı kampanyayı başlattı. Açık alanda çalışan çiftçilere yönelik kampanyayla, mart-mayıs dönemindeki yıldırım ölümlerine karşı doğal kalkan oluşturulması amaçlanıyor.

DAKKA, 23 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, ölümcül yıldırım düşmelerine karşı doğal bir kalkan oluşturmak amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir palmiye ağacı yetiştirme kampanyası başlattı.

Bangladeş Afet Yönetimi ve İnsani Yardım Bakanı Asadul Habib Dulu perşembe günü ülkenin kuzeyinde yer alan bir bölgede, başta açık alanlarda çalışan çiftçiler olmak üzere insanları yıldırımlardan koruyabilecek Palmyra türü uzun boylu palmiye tohumlarını ekerek kampanyayı başlattı.

Bangladeş'in iklim krizi kaynaklı felaketlerden en ağır etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Dulu, bu durumun ülkede yeni ve karmaşık zorluklara yol açtığını ifade etti.

Yoğun nüfusa sahip Bangladeş'te, kurak mevsimden yağışlı yaz sezonuna geçişin yaşandığı mart-mayıs döneminde, neredeyse her yıl yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: Xinhua
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