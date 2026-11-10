Bangladeş ICT Başsavcısı, Hasina'nın idam cezasının infaz edilmesini istedi

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) Başsavcısı Aminul Islam, ülkeden 2024'teki protestolar sırasında ayrılan ve hakkında idam kararı olan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in yasal başvuru yollarını tükettiğini ve cezasının infaz edilmesi gerektiğini söyledi.

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) Başsavcısı Aminul Islam, gazetecilere açıklamada bulundu.

Islam, Hasina'nın yasal başvuru yollarını tükettiğini ve idam cezasının infazıyla karşı karşıya kalmaktan başka seçeneğinin kalmadığını belirterek "Eğer gerçekten Bangladeş'e dönmek isteseydi, duruşma devam ederken geri gelir ve davayla yüzleşirdi. Ayrıca, kararın açıklanmasından sonraki 30 gün içinde temyiz başvurusunda bulunmak için geri dönerdi." ifadelerini kullandı.

Hasina adına Bangladeş pasaportu veya seyahat belgesi talebinde bulunulduğuna ilişkin haberlere değinen Islam, idam cezasına çarptırılmış bir kişiye söz konusu belgelerin düzenlenmesi için hukuki bir dayanak bulunmadığını söyledi.

Islam, Hasina'nın ülkesine dönmek istemesi halinde Hindistan hükümetine yazılı başvuruda bulunarak iadesini talep etmesi gerektiğini aktardı.

Başsavcı Islam ayrıca, Hasina'nın partisi Avami Birliği içindeki bazı kesimlerin eski başbakanı Bangladeş'te istikrarsızlık oluşturmak için "koz" olarak kullanıp kullanmadığını da sorguladı.

Eski Başbakan Hasina, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, hakkındaki idam kararına rağmen aralık ayında ülkesine dönme kararından vazgeçmediğini bildirmişti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Bangladeş diplomatik misyonuna dün gönderilen mektupta, Hasina'nın iki yılın ardından ülkesine dönebilmek için yeni pasaport ve kimlik kartı çıkarılması talebinde bulunulmuştu.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idama çarptırılmış, yolsuzluk suçlarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.