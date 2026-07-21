Bangladeş, Kamal'ın İadesini İstedi - Son Dakika
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Bangladeş, Kamal'ın İadesini İstedi

21.07.2026 10:43
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Bangladeş, idam cezası verilen eski İçişleri Bakanı Kamal'ın Hindistan'dan iadesini talep etti.

Bangladeş Hindistan'dan, 2024'teki protestoların ardından idam cezası verilen eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal'ın iadesini istedi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shama Obaed Islam, eski İçişleri Bakanı Kamal'a ilişkin açıklamada bulundu.

Kamal'ın iadesi için Hindistan'la yakın zamanda diplomatik yollarla iletişime geçildiğini belirten Islam, "Bekleyeceğiz. Hindistan'ın yanıt vereceğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde üzerine düşen rolü üstleneceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Hasina hakkında idam kararı

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hakkında protestolardaki can kayıplarından sorumlu olduğu iddiasıyla idam istemiyle 2025'te açılan davada insanlığa karşı suç işlediği hükmüne varmıştı.

Mahkeme, eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ve eski Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun hakkında da aynı kapsamda karar vermişti.

Mahkeme, gıyabında yargıladığı Hasina ve Kamal'ı idama mahkum etmiş, Al-Mamun'a da 5 yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş, Kamal'ın İadesini İstedi - Son Dakika

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