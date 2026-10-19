Bangladeş Sağlık Bakanlığı kızamık şüphesiyle 1201 çocuğun öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Bangladeş Sağlık Bakanlığı kızamık şüphesiyle 1201 çocuğun öldüğünü açıkladı

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Bangladeş Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'tan bu yana kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 1201'e yükseldiğini açıkladı. Aynı dönemde 190 bin 663 şüpheli vaka hastaneye kaldırılırken, bunlardan 183 bin 42'si iyileşerek taburcu edildi.

Bangladeş'te mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 1201'e yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ülkedeki kızamık salgınına ilişkin güncel verileri açıkladı.

Açıklamada, ülkede 15 Mart'tan bu yana kızamık benzeri belirtiler gösteren 1097 çocuğun ve kızamık teşhisi konulan 104 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı dönemde şüpheli kızamık vakası olarak 190 bin 663 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 183 bin 42'sinin iyileşerek taburcu edildiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada, kızamık benzeri belirtiler gösterenlerin sayısının 214 bin 551'e, doğrulanmış kızamık vakalarının ise 23 bin 157'ye ulaştığı vurgulandı.

Ayrıca, son 24 saatte 1307 şüpheli ve 35 doğrulanmış kızamık vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ülkede mart ayında başlatılan acil aşılama kampanyasında ilk etapta 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara öncelik verilirken, aşılama süreci daha sonra aşamalı olarak ülke genelini kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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