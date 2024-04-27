Bangladeş'te 27 Gün Süren Sıcak Hava Dalgası Rekoru - Son Dakika
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Bangladeş'te 27 Gün Süren Sıcak Hava Dalgası Rekoru

Bangladeş\'te 27 Gün Süren Sıcak Hava Dalgası Rekoru

Bangladeş'te 27 gündür devam eden sıcak hava dalgası, 76 yılın rekorunu kırdı. Bangladeş Meteoroloji Departmanı, sıcaklıkların ay sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı. İklim değişikliği, aşırı hava koşullarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

27.04.2024 15:01
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Bangladeş'te 27 gündür devam eden sıcak hava dalgasının 76 yılın "rekoru" olduğu belirtildi.

Bangladeş Meteoroloji Departmanından Md. Bazlur Rashid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki sıcaklık dalgasının 27 gündür devam ettiğini ve ay sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

Rashid, 1948'den bu yana mevcut verilere göre, bu ay bir yıl içinde en uzun süre devam eden sıcak hava dalgası rekorunun kırıldığını ifade etti.

Böyle bir durumun en son 25 gün süren sıcaklık dalgasıyla 2014'te yaşandığını aktaran Rashid, "İklim değişikliği, aşırı hava koşullarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bangladeş'te ilk olarak bu yıl ülkenin neredeyse yüzde 75'inde sıcaklık dalgaları yaşanmış, nisan ayının ikinci haftasında aşırı sıcaklar nedeniyle bir hafta eğitim öğretime ara verilmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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