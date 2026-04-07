Bangladeş'te Acil Kızamık Aşılama Kampanyası
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bangladeş'te Acil Kızamık Aşılama Kampanyası

07.04.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızamık şüphesiyle 100'den fazla çocuğun ölümü sonrası Bangladeş'te acil aşılama süreci başlatıldı.

Bangladeş'te hükümet, kısa süre içerisinde kızamık olduğundan şüphelenilen 100'den fazla çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar verdi.

Dakka hükümeti, kızamık şüphesiyle çocuk ölümlerinin artmasının ardından harekete geçti.

Hükümet ile Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'na (GAVİ) ortaklığındaki çalışmada, aşılanma süreci 5 Nisan'da başlatıldı.

Şimdilik yüksek riskli 18 bölgesindeki 6 ay ile 5 yaş arası çocukların aşılandığı kampanyanın gelecek ay itibarıyla ülke geneline yayılması planlanıyor.

Bangladeş'in resmi verilerine göre, ülkede 15 Mart'tan bu yana 7 bin 500 şüpheli vakadan 900'den fazlasının kızamık olduğu doğrulandı.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından 5 Nisan'da yapılan açıklamada da kızamık şüphesiyle 113 çocuğun ve kızamık olduğu doğrulanan 17 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Kızamık, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:54:14. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.