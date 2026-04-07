Bangladeş’te Acil Kızamık Aşılama Kampanyası

Bangladeş'te hükümet, kısa süre içerisinde kızamık olduğundan şüphelenilen 100'den fazla çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar verdi.

Dakka hükümeti, kızamık şüphesiyle çocuk ölümlerinin artmasının ardından harekete geçti.

Hükümet ile Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'na (GAVİ) ortaklığındaki çalışmada, aşılanma süreci 5 Nisan'da başlatıldı.

Şimdilik yüksek riskli 18 bölgesindeki 6 ay ile 5 yaş arası çocukların aşılandığı kampanyanın gelecek ay itibarıyla ülke geneline yayılması planlanıyor.

Bangladeş'in resmi verilerine göre, ülkede 15 Mart'tan bu yana 7 bin 500 şüpheli vakadan 900'den fazlasının kızamık olduğu doğrulandı.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından 5 Nisan'da yapılan açıklamada da kızamık şüphesiyle 113 çocuğun ve kızamık olduğu doğrulanan 17 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.