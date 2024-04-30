Bangladeş'te aşırı sıcaklar: 10 ölü - Son Dakika
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Bangladeş'te aşırı sıcaklar: 10 ölü

Bangladeş'te son bir haftada aşırı sıcaklar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Ülkede etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle son 24 saatte 3 kişi daha hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri sıcak çarpması sonucu 5 kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğünü bildirdi. Bangladeşliler, aşırı sıcaklardan bunalanlar havuzlara atlayarak serinlemeye çalıştı. Ülkede eğitime ara verilerek önlem alındığı açıklandı.

30.04.2024 20:49  Güncelleme: 20:50
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- Bangladeş'te aşırı sıcaklar: 10 ölü

DAKKA - Bangladeş'te aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 10 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkede etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle son 24 saatte 3 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililer 1 haftada 10 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı. Sağlık yetkilileri sıcak çarpması sonucu 5 kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğünü bildirdi. Aşırı sıcaklardan bunalan Bangladeşliler havuzlara atlayarak serinlemeye çalıştı.

Ülkede dün aşırı sıcaklar nedeniyle Perşembe gününe kadar eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

Bangladeş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te aşırı sıcaklar: 10 ölü - Son Dakika

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