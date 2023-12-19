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Bangladeş'te askerler seçim bölgelerine konuşlandırılacak - Son Dakika
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Bangladeş'te askerler seçim bölgelerine konuşlandırılacak

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar ve muhalefetin seçim boykotu gölgesinde yapılacak olan 12. genel seçimlerde, tüm seçim bölgelerinde askerlerin konuşlandırılacağı açıklandı. Seçim Komisyonu Başkanı, ana muhalefetin seçimlere katılmasının seçimleri daha kapsayıcı hale getirebileceğini belirtirken, muhalefet partileri ise hükümetin taleplerini karşılamaması nedeniyle seçimleri boykot etme kararı almış durumda.

Bangladeş\'te askerler seçim bölgelerine konuşlandırılacak
19.12.2023 - 10:51,
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Hükümet karşıtı protestolar ve muhalefetin seçim boykotunun gölgesinde 7 Ocak 2024'te 12'nci genel seçimlerin düzenleneceği Bangladeş'te tüm seçim bölgelerinde asker konuşlandırılacağı bildirildi.

Bangladeş Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, "29 Aralık-10 Ocak'ta ordunun huzur ve düzenin korunması için sivil iradeye yardımcı olacağı" kaydedildi.

Açıklamada, askerin 300 seçim bölgesinin tamamında konuşlandırılacağı belirtildi.

Öte yandan, açıklamada görüşlerine yer verilen Seçim Komisyonu Başkanı Kazi Habibul Awal ise ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisinin (BNP) de katılmasının 7 Ocak'taki 12'nci genel seçimleri daha kapsayıcı hale getirebileceğine işaret ederek, "Başından beri çağrı yaptık, davet ettik ama cevap vermediler." ifadesini kullandı.

Bangladeş'te muhalefet partileri, geçici hükümet kurulması konusunda uzlaşmaya yanaşmayan ve gösterileri şiddet kullanarak bastırma yolunu seçen hükümete karşı protestolarını seçim gününe kadar sürdürmeyi planlıyor.

Muhalefet, hükümetin seçimlere kadar görevini geçici hükümete devretmemesi ve taleplerini karşılamaması nedeniyle seçimleri boykot etme kararı almıştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina ise anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları, şiddetten kaçınmaya ve güvenilir seçim yapılması için çalışmaya davet ediyor.

Kaynak: AA
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