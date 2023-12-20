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Bangladeş'te Başbakan Hasina seçim kampanyasını başlattı - Son Dakika
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Bangladeş'te Başbakan Hasina seçim kampanyasını başlattı

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar ve muhalefetin boykotu sürerken Başbakan Şeyh Hasina Vecid, seçim kampanyasını başlattı. Hasina, muhalefetin boykotunu eleştirerek, halkın seçimlere katılmak istediğini belirtti. Protestoların başarılı olamayacağını ifade eden Hasina, güvenilir bir seçim yapılması çağrısında bulundu.

Bangladeş\'te Başbakan Hasina seçim kampanyasını başlattı
20.12.2023 - 14:35,  Güncelleme: 14:38
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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar ve muhalefetin boykotu sürürken Başbakan Şeyh Hasina Vecid, seçim kampanyasını başlattı.

Hasina, Sylhet bölgesinde düzenlediği mitingde, 7 Ocak'taki seçimleri boykot eden muhalefet partilerine atıfta bulunarak, "Seçimlere katılmamak da onların demokratik bir hakkı. Ancak kundaklama olayları ile halka ait hükümet mülklerine saldırılar ile korku yayıyorlar." eleştirisini yaptı.

Muhalefetin protestolarının başarılı olamayacağını ifade eden Hasina, "Halkımız bu seçimi ve oy kullanma haklarını kullanmak istiyor." dedi.

Hükümet karşıtı protestolar

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da tekrar başbakan olmayı umarak Anayasa'da belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.

Kaynak: AA
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Bangladeş, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

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