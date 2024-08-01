Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı yasaklandı

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Bangladeş'te "kamuda kontenjan" protestolarında hükümet tarafından suçlanan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı Chhatra Shibir resmi olarak yasaklandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kolunun mevcut isimleriyle siyasete giremeyeceklerini açıkladı.

Hak, Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı Chhatra Shibir'in yasaklanması kararının "terörle mücadele yasasına uygun" alındığını belirtti.

Bangladeş'te Avami Birliği Partisi önderliğindeki 14 partiden oluşan grup, 29 Temmuz'da "kamuda kontenjan" protestolarında "vandalizm ve kargaşa ile ülkeyi istikrarsızlaştırmakla" suçladıkları Cemaat-i İslami Partisi ve partinin öğrenci kolunu yasaklama kararı almıştı.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, kararın ardından bu konuda harekete geçmeleri için Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na talimat vermişti.

Hasina'dan muhalefet partilerine suçlama

Televizyonlardan ulusa seslenen Hasina, 27 Temmuz'da "kitlesel imha ve kundaklama saldırılarına karışanların" yakalanması için hükümetine yardım çağrısında bulunmuştu.

Hasina, vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Gerçekleri öğrenin. Bangladeş'in neresinde olurlarsa olsunlar, bunlara (devlet mallarının tahrip edilmesi) karışanları bulun. Onları cezalandırmak için işbirliği yapın." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Hasina, BNP ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisini "ülkenin kalkınmasına zarar vermek ve yurt dışındaki imajını zedelemek için ülke genelinde saldırılar düzenlemekle" suçlamıştı.

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlatılmıştı.

16 Temmuz'da, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliği üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.